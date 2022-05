Immer wieder ÖVP-Rochaden: Sind Sie für Neuwahlen?

Nach den Rücktritten von Landwirtschaftsministerin Köstinger und Wirtschaftsministerin Schramböck wurden deren Aufgaben neu verteilt. Mittwochfrüh wurden Digitalstaatssekretär Florian Tursky und Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler (alle ÖVP) angelobt. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) erhielt die Wirtschaftsagenden hinzu. Bis der neue Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig sein Amt nach seiner aktuellen Coronainfektion antreten kann, bleibt Köstinger im Amt. Die häufigen Wechsel in den Ministerien lassen Rufe nach Neuwahlen aus der Bevölkerung laut werden. Was sagt die „Krone“-Community dazu? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!