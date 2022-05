Mit Dadic & Co.: Neues Standbein für Peter Stöger?

Raimund Harreither, der mit seinem Unternehmen im Sportsponsoring sehr engagiert ist, möchte auch in Zukunft jungen Sportlern bei der Karriereplanung und darüber hinaus unterstützend zur Seite stehen. Die Harreither Akademie ist eine gute Basis für die Karriere danach. „Es war ein überaus netter Tag hier in Gaflenz. Eine Werksbesichtigung mit viel Informationen zum Thema Sponsoring und Vermarktung. Und ein generationsübergreifender Austausch“, so Stöger.