Lindsey Vonn: Von Max Verstappen zu Jamie Foxx

Max Verstappens Sieg beim Formel-1-Grand-Prix in Miami war wohl auch dem Umstand geschuldet, dass er sich über eine prominente Daumendrückerin vor Ort freuen durfte: Lindsey Vonn. Sie postete am Tag nach dem Rennen stolz Fotos von ihrem Aufenthalt an der Rennstrecke. Einen Tag später wusste sie - ebenfalls in Miami - schon mit Jamie Foxx an ihrer Seite zu brillieren.