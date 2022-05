Wien will Plastikboxen in der Gastro verringern

Auch in der „Hausmair’s Gaststätte“ in der Lerchenfelder Straße boomt die Mitnahme. „Ein Schnitzel am Teller ist immer noch der wahre Genuss“, sagt Herbert Hausmair. Bei vielen Kunden steht der Teller zu Hause. Er habe noch nie so viel Essen verpackt wie jetzt, sagt der Wirt. Dabei kommt schon seit zehn Jahren Mehrweggeschirr zum Einsatz. „Das geht aber ins Geld, ich musste deshalb die Preise anheben“, erzählt Hausmair.