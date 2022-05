Ein harter Weg zurück zu Kraft und Kondition

Akut laborierte er eine Woche lang an Kopf- und Gliederschmerzen. „Es gab einen Punkt, an dem ich Angst bekam.“ Doch endlich fühlte er sich besser und besser: „Ich wollte zwei Wochen nach der Erkrankung wieder ins Training einsteigen. Aber bei der kleinsten Anstrengung verließ mich die Kraft.“ Enttäuschung pur! „Obwohl ich keine Atemnot verspürte, passte die Sauerstoffsättigung nicht.“ Nach dem Komplett-Check war klar: „Die Lungenkapazität war nicht so, wie sie bei Spitzensportlern sein sollte.“ Für ihn begann eine harte Zeit: Keine Spiele, obwohl Basketball sein Leben ist! „Ich musste ganz behutsam das Training aufnehmen. Es gab Rückschläge. Ich kannte das bisher nur aus Verletzungspausen.“ Erst nach 13 zähen Wochen war er wieder ganz in Form.