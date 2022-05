Laakirchener geben Inspiration zum Probleme lösen

Weil sein im Juni des Vorjahres verstorbener Vater schwer an Krebs erkrankte, wurde Florian Huemer mit 25 zum Leiter des Bildungshaus Villa Rosental in Laakirchen. „Aktuell mache ich selbst die Ausbildung zum psychologischen Berater“, verrät Huemer, der in der Corona-Ausnahmesituation ein Online-Angebot für die Erwachsenenbildungs-Einrichtung hochgezogen hat.