Unterstützer beim Wiederfinden der inneren Balance

Aufgestapelte Holzscheite, ein Glücksbrunnen, der Charme des 130 Jahre alten Fachwerkhauses, dazu ein Garten, in dem immer wieder Sitzgelegenheiten aufgestellt wurden - wer die Villa Rosental in Laakirchen besucht, glaubt, die Zeit stehe still. Dabei sind hier die Besitzer in puncto Erwachsenenbildung am Puls der Zeit.