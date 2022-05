Rapid: Ära Schobesberger endet nach acht Jahren

„Grundsätzlich schöne Jahre“

Schobesberger selbst erklärte zu seinem Vertragsende via Aussendung: „Acht Jahre sind in einer Fußballerlaufbahn eine sehr lange Zeit. Ich bin dankbar, dass ich diese bei Rapid erleben durfte. Es waren grundsätzlich schöne Jahre, auch wenn die Phasen rund um die Verletzungen hart waren. Jetzt ist es für mich an der Zeit, etwas Abstand zu gewinnen, diese Jahre zu verarbeiten und eine neue Herausforderung zu suchen.“