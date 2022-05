Umbau in der ÖVP - ist das System Kurz am Ende?

Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag hat Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus, am Montagvormittag ihren Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Die Gerüchte verdichten sich zudem, dass auch Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck demnächst zurücktreten könnte. Ist nun das „System Kurz“ endgültig am Ende? Was meint die „Krone“-Community dazu? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!