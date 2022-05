Philippinen: Drei Tote bei Angriff auf Wahllokal

Gewaltsame Attacken

Überschattet werden die Wahlen - zusätzlich zum Präsidenten beziehungsweise der Präsidentin werden auch lokale Posten neu vergeben - von gewaltsamen Attacken. Auf der Insel Mindanao setzten Angreifer und Angreiferinnen am Montag eine Schule in Brand, die als Wahllokal diente. Dabei wurden laut Polizei drei Wachmänner getötet und ein vierter verletzt. Weitere Angriffe wurden in der Provinz Maguindanao verübt. Dabei wurde auf zwei Lokale mit Granaten losgegangen. In einem Fall waren neun verletzte Menschen die Folge, die für ihre Stimmabgabe extra stundenlang in die nächstgelegene Stadt gegangen waren.