Gmunden & Vienna starten siegreich ins Halbfinale

Mit zwei Heimsiegen mit sehr unterschiedlichem Spielverlauf sind am Sonntag die ersten Halbfinal-Spiele in der „best of five“-Serie der Basketball-Superliga (BSL) der Männer zu Ende gegangen. Während die Swans Gmunden gegen die Oberwart Gunners beim 83:81 (43:47) bis zum Schluss unter Druck standen, hatte BC Vienna gegen UBSC Graz schon zur Halbzeit klare Verhältnisse geschaffen. Die Wiener feierten gar einen Kantersieg mit 113:72 (55:28).