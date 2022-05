Masken-Boykott in Wiener Öffis

Militante Impf- und Maßnahmen-Gegner wollten zumeist in Gruppen und aus den Bundesländern nach Wien reisen, um dort ohne Maske mit Bus, Bim und Bahn zu fahren. „Wir waren den ganzen Samstag in Alarmbereitschaft und haben verstärkt Securitys eingesetzt“, sagt Katharina Steinwendtner, Sprecherin der Wiener Linien. Bis zum Nachmittag wäre es aber soweit ruhig in den Öffis gewesen. „Da kein genauer Treffpunkt angegeben war, kann es sein, dass es nur vereinzelt zu Vorfällen kam“, so Steinwendtner. Allgemein gilt: Sollte es zu größeren Tumulten kommen, wäre auch die Polizei schnell vor Ort.