Aus Protest heute keine Masken in den Öffis

Die Masken fallen, aber nicht überall. Das bekam auch ein Zehnjähriger im Mostviertel zu spüren. Als er nach Schulschluss in den Bus steigen wollte, wurde ihm der Zutritt verweigert. Der Grund: Er hatte seine Maske vergessen. Noch bevor er sich von Schulkollegen einen Ersatz borgen konnte, fuhr der Bus davon. „Nach zwei Jahren Pandemie sollte man ein Herz für Kinder haben“, ist der Vater empört. „Wir müssen uns an die Regeln halten. In Bussen gilt Maskenpflicht“, sagt indes N-Bus-Geschäftsführer Anton Pichler.