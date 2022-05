Präsident Macron nach Wiederwahl in Amt eingeführt

Emmanuel Macron ist nach seiner Wiederwahl neu ins Amt des französischen Präsidenten eingeführt worden. Bei der Investiturfeier am Samstagvormittag im Elyseepalast in Paris sagte Macron, das französische Volk habe sich für ein Vorhaben der Unabhängigkeit in einer destabilisierten Welt ausgesprochen. Man müsse unerlässlich handeln, um ein unabhängigeres Frankreich zu schaffen.