Mavericks und 76ers verkürzen in Viertelfinalserie

Die Dallas Mavericks und die Philadelphia 76ers haben mit Heimsiegen in den Play-off-Viertelfinalserien der NBA auf 1:2 verkürzt. Die „Mavs“ schlugen die Phoenix Suns am Freitag mit 103:94, die 76ers setzten sich bei der Rückkehr ihres Stars Joel Embiid gegen Miami Heat mit 99:79 durch. Die vierten Duelle der beiden Serien finden am Sonntag erneut in Dallas bzw. Philadelphia statt.