WAC-Leitwolf Michael Liendl hört auf

„Wahnsinn, Riesensache!“

Ironie des Schicksals: dass Liendls Ende mit der Fixierung des Conference League-Finales AS Roma - Feyenoord zusammenfällt. Zwei Teams, gegen die die Wölfe - und speziell Michi - in ihren Europacup-Jahren Sternstunden erlebten: Gegen Roma in Graz - mit Liendl-Prachttor! - 1:1, auswärts 2:2, gegen Feyenoord auswärts - in Liendls größter Nacht überhaupt mit drei Toren! - 4:1, daheim 1:0. „Wahnsinn, eine Riesensache, welche Leistungen wir da vollbracht haben - nicht durch Glück in einer Partie, sondern in vier Spielen!“