Van der Poel schnappt sich in Ungarn Rosa Trikot

Der Niederländer Mathieu van der Poel hat am Freitag den Auftakt des 105. Giro d‘Italia der Radsportler gewonnen und ist damit am beim Einzelzeitfahren am Samstag Träger des Rosa Trikots des Gesamtleaders. Der Profi vom Team Alpecin setzte sich im Zielsprint nach 195 km von Budapest nach Visegrad im Sprint vor Biniam Grimay (Wanty-Gobert) aus Eritrea und dem Spanier Pello Bilbao (Bahrain) durch. Der Österreicher Felix Gall (AG2R) kam mit vier Sekunden zurück auf Position 18.