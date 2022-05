Nationalteam-Goalie verlängert bei den Capitals

Eishockey-Nationalgoalie Bernhard Starkbaum hat seinen Vertrag bei den Vienna Capitals um ein Jahr verlängert. Das teilten die Wiener am Donnerstag mit. „Ich bin in dieser Stadt groß geworden und es war immer ein offenes Geheimnis, dass ich hier auch meine Karriere einmal beenden will. Auch wenn ich mich schon im fortgeschrittenen Alter befinde, fühle ich mich immer noch fit genug, um dem Team zu helfen“, sagte der 36-Jährige.