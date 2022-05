ÖEHV-Team: Lebensmittelvergiftung schwächt Kader

Die zu Wochenbeginn durch eine Lebensmittelvergiftung von acht Spielern und vier Betreuern gebeutelte Eishockey-Nationalmannschaft rückt am Donnerstag in Schwenningen zum letzten WM-Trainingslager ein. Neu im 26-Mann-Kader ist Schweden-Legionär Marco Kasper, die Nordamerika-Cracks Michael Raffl und Marco Rossi werden bekanntlich nicht zum Aufgebot für die WM in Finnland gehören.