Linienbus-Unfall: Fahrer vorläufig suspendiert

Bus krachte in Baum und Trafostation

Am Dienstag krachte der Linienbus samt Insassen auf einer abschüssigen Straße in Wien-Penzing am Straßenrand gegen einen Baum und eine Trafostation. Der Buslenker war zuvor bei der Haltestelle in der Ulmenstraße ausgestiegen, um eine defekte Tür im hinteren Bereich des Busses zu überprüfen. Die Handbremse war nicht angezogen.