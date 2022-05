Linzer Lotto-Millionär wünscht sich Wald und Auto

Den Kindern will er beim Start ins Erwachsenenleben und beim Aufbau ihrer Existenz behilflich sein, antwortete er auf die Frage, was er denn mit dem Gewinn vorhabe. Und dann möchte er einen Teil des Geldes in Gold anlegen und einen Teil in Grund und Boden. „Vielleicht kaufe ich mir auch irgendwo ein kleines Stückchen Wald“, äußerte der Neo-Lottomillionär einen nicht alltäglichen Wunsch.