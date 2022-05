Zwentendorfs Knipser lässt Kinderaugen strahlen

„Erinnert mich an Arnautovic“

Nichts Ungewöhnliches in der 2. Klasse Donau, wo Geld anscheinend keine Rolle spielt. „Hier passieren verrückte Dinge, wird extrem viel investiert! Da machen wir aber nicht mit“, so Becher, der mit überschaubaren Mitteln am Transfermarkt dennoch alles richtig gestaltete. Denn Rückkehrer Haris Garagic sorgte in dieser Saison bisher für den Unterschied, erzielte in 17 Partien 20 Tore. „Er erinnert mich an Arnautovic, ist technisch top, bindet immer zwei Gegenspieler ...“