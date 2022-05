Taschengeld für behinderte Menschen muss tabu sein

„Es geht darum, jenen zu helfen, die auf unsere Unterstützung angewiesen sind. Wir appellieren daher an den Bund, die Chance zu nützen und künftig auch das Taschengeld für Menschen mit Beeinträchtigungen, das etwa aufgrund einer Tätigkeit in einer geschützten Werkstätte ausbezahlt wird, nicht zum Einkommen zu rechnen (was sonst die Sozialhilfe kürzt, Anm.)“, sagt Hattmannsdorfer: „ Ich hoffe, dass dies im Rahmen des parlamentarischen Prozesses noch ergänzt wird. Ich werde mich jedenfalls dafür stark machen“. Die frühere oberösterreichische Mindestsicherung hatte solche Härtefälle bereits berücksichtigt, nicht aber das später gekommene Bundessozialhilfe-Grundsatzgesetz.