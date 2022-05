Thomas Koch geht beim KAC in seine 17. Saison

Der 38-Jährige blickt auf 1494 Einsätze als Profi zurück, davon 1.173 in der heimischen Meisterschaft, 110 in Schwedens höchster Liga und 58 in internationalen Klubbewerben. Außerdem ist er 153-facher Internationaler. Neben dem KAC spielte er bei Lulea Hockey (2004 - 2006) und Red Bull Salzburg (2006 - 2011).