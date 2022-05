Ivica Osim wird im Grazer Stadion aufgebahrt!

Die Stunde des Abschiednehmens naht: Die verstorbene Sturm-Legende Ivan „Ivica“ Osim wird im Rahmen der Gedenkfeier am Mittwoch in der Merkur Arena aufgebahrt! Im Gedenken an Osim öffnet der SK Sturm seine Stadiontore in Graz-Liebenau. Ab 19.09 Uhr (als Verweis auf Sturms Gründungsjahr 1909) wird das Flutlicht die Stätte von Osims größten Erfolgen genau 81 Minuten lang erhellen. Sturms Jahrhunderttrainer war am Sonntag wenige Tage vor seinem 81. Geburtstag verstorben.