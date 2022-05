Mehrheit vertraut österreichischen Medien

Die Mehrheit der Bevölkerung (63 Prozent) vertraut der Berichterstattung österreichischer Medien über den Krieg in der Ukraine. Allerdings wird die Position eher (55 Prozent) als abhängig von der Regierung wahrgenommen. Etwa jeder Vierte gab in einer Umfrage an, sich intensiv über die Hintergründe des Krieges zu informieren.