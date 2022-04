Die Jagd nach dem verborgenen Russen-Schatz

Gorokhov genießt - oder besser genoss, denn jetzt sind seine Besitztümer beschlagnahmt - auch das Luxusleben in Österreich. Neben einer 350-Quadratmeter-Villa an einer der teuersten Adressen Wiens samt daneben liegendem Grundstück in bester Lage in der Cobenzlgasse im Nobelbezirk Döbling kostete der Multimillionär auch einen traumhaften Ausblick über den Wörthersee aus. Von der Terrasse einer der exklusiven Eigentumswohnungen der Seevillen Belvedere.