So läuft es bei der „Soko Oligarchen“

Zähe Nachforschungen

Aber warum gestalten sich die Nachforschungen gefühlt so zäh im Vergleich zu anderen Ländern? Zum einen stammt das Sanktionsgesetz aus dem Jahr 2010 und ist längst überholt. Zum anderen gab es noch nie Strafmaßnahmen in einer solchen Größenordnung. Und: Hinter vorgehaltener Hand wird bestätigt: Reiche Russen hätten oft jahrzehntelange Erfahrung im Verschleiern ihres Vermögens. Bei den beiden Treffern waren die Besitzer einfach so „blöd“, mit dem echten Namen im Grundbuch zu stehen . . .