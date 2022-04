„Asyl!“ - Flucht mit dem Flugzeug nach Europa

Nicht nur die Zahl der Aufgriffe im Burgenland steigt dramatisch an. Auch fliegen immer mehr Migranten ganz legal nach Europa, und schlagen sich erst nach der Landung mithilfe von Schleppern über neue Flüchtlingsrouten in die EU durch. Knapp 5000 Euro zahlen die „Kunden“ an ihre kriminellen Wegbegleiter.