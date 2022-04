Benko-Staatshilfe: Halbe Milliarde nicht besichert

Ausschüttung über 450 Millionen

Brisant ist im Lichte dieser neuen Erkenntnisse auch, was „Focus“ bereits im Februar offenbarte: Demnach hat eine Benko-Gesellschaft namens Galeria Properties am 27. Jänner 2022, zwei Tage nach der öffentlich bekannt gewordenen Zusage für die zweite staatliche Millionenhilfe aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, ihre Bilanz für 2020 veröffentlicht. Laut diesem Jahresabschluss wurde eine „Ausschüttung aus Gewinnvortrag“ in der Höhe von 450,4 Millionen über Luxemburg in Richtung Signa weitergereicht. Einmal mehr stellt sich die Frage, warum die deutschen Steuerzahler überhaupt zum Handkuss kamen, wenn in der Gruppe doch offensichtlich ausreichend Mittel vorhanden waren.