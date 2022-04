Coach gefunden - Schriebl beerbt Ziege!

Noch ehe die Landescup-Viertelfinalpartie gegen Kuchl - das zweite von drei Duellen der beiden Klubs binnen einer Woche - über die Bühne ging, stand auch schon der Trainernachfolger fest. Ex-Profi Alexander Schriebl übernimmt nach einem Jahr Pause im Sommer, hatte zuletzt im Vorjahr trotz aufrechten Vertrages den Zweitligisten Horn verlassen. Im Winter war der 43-Jährige Kandidat in Grödig, ehe sich der Klub für Thomas Schnöll entschied.



„Ein echter Fachmann“

„Ich freue mich riesig auf die Zusammenarbeit mit Christian Ziege, dem ganzen Staff und der Mannschaft“, ließ der künftige Dompteur der Saalfeldener in einer ersten Stellungnahme wissen. Ziege nennt Schriebl „einen echten Fachmann, der nicht nur als Spieler sehr viel erlebt hat, sondern auch als Cheftrainer eine ordentliche Visitenkarte abgeben konnte.“ Aufs Liga-1:2 in Kuchl setzte es nun im Landescup ein 1:3. Immerhin: Moosmann feierte sein Comeback.