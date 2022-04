Eugendorf hat mit Remis seine „Joker“ verspielt

Zwei Abbruchsaisonen lang dominierte Eugendorf die Salzburger Liga fast nach Belieben, gewann in Summe nur fünf Spiele nicht. In der aktuellen Spielzeit sind es bereits doppelt so viele. Am Samstag gab’s beim 2:2 gegen Bürmoos im sechsten Frühjahrsspiel zum dritten Mal keinen Sieg