Flughafen-Diskussion: Showdown in Landesregierung?

Landesregierung am Zug

Der Fahrplan unabhängig von der Entscheidung: Sollte sich der Aufsichtsrat gegen die Call-Option, also den Rückkauf entscheiden, kann Gruber als zuständiger Landesrat sein Vetorecht nutzen, und die Causa wandert in die Regierung. Sollte die Call-Option gewählt werden, ist als nächster Schritt ebenfalls die Landesregierung dran. Spätestens dort kommt es also zum Showdown zwischen LH Peter Kaiser und der SP und Martin Gruber und der VP.