Jeder 4. Schüler kam nach Corona-Protest zurück

„Die Öffnungsschritte in den Schulen dürften wohl manche Eltern dazu gebracht haben, ihre Kinder wieder in die Schule zu schicken, worüber ich mich persönlich sehr freue“, so der oö. Bildungsdirektor Alfred Klampfer zur „Krone“: „Wir alle sind natürlich gespannt, wie sich die Zahlen weiter entwickeln und vor allem, wie viele es nächstes Schuljahr sein werden“.