Prinz George absolvierte „Schnuppertag“ in Schule

Sorge wegen Prinz Andrew

Es heißt auch, dass Prinz William in der Nähe seiner Großmutter sein will, da Prinz Andrew, der in Windsor wohnt, die Nähe dazu nütze, sich wieder ins öffentliche Geschehen zu spielen, nachdem er wegen seiner Verbindung zu dem pädophilen Mädchenschänder Jeffrey Epstein ins Zwielicht geriet und wegen sexuellen Kontakts zu einer von Epstein dazu gezwungenen jungen Frau zur Persona non grata wurde.