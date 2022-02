Prinz George als royaler Lausbub beim Rugby-Match

Gemeinsam mit seiner Mama Herzogin Kate und seinem Papa Prinz William besuchte Prinz George am Wochenende das Rugby-Spiel zwischen England und Wales, das in London im Rahmen des „Six Nations Tie“, der inoffiziellen Europameisterschaft, ausgetragen wurde. Von royaler Etikette war an diesem Tag jedoch nichts zu sehen. Denn der Achtjährige entpuppte sich auf der Tribüne des Tickenham Stadium als kleiner, royaler Frechdachs.