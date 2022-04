Prinz Louis: Entzückende Fotos zum 4. Geburtstag

Zum Geburtstag ihres jüngsten Sohnes hat die begeisterte Hobby-Fotografin Herzogin Kate (40) mehrere Fotos von Prinz Louis veröffentlicht. Der aktuell Fünfte in der britischen Thronfolge, der am Samstag seinen vierten Geburtstag feiert, ist darauf barfuß zu sehen, wie er mit einem grellen Cricketball vor den Dünen eines Strandes in der ostenglischen Grafschaft Norfolk herumtollt. Die Fotos sollen aus diesem Monat stammen.