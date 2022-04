Romeo Beckham (19) will seine Mia Regan heiraten

Nur in einem soll der große Bruder kein Vorbild sein: in Sachen Hochzeitsfeier. Denn während Brooklyn und Nicola Peltz drei Tage lang Hochzeit gefeiert und dabei rund drei Millionen Dollar auf den Kopf gestellt hatten, will es der 19-Jährige eher schlicht halten. „Mia ist eine ganz andere Frau als Nicola Peltz und hat immer gesagt, dass sie gerne in Großbritannien heiraten würde, was zu einer weitaus zwangloseren Hochzeit führt als die, die Nicola und Brooklyn hatten“, so der Insider.