Romeo Beckham: Liebes-Auftritt mit Freundin Mia

Tipps von Victoria Beckham

Tipps holte sich Mia vor dem Auftritt übrigens von ihrer Schwiegermama in spe, wie sie der „Vogue“ verriet. „Auch wenn ich nur mit ihr darüber rede, was ich anziehen soll, wie ich meine Fingernägel stylen soll und welches Make-up ich auswählen soll, ist es schon schön, so jemanden in seinem Leben zu haben“, freute sie sich über die Unterstützung. Ein bisschen aufgeregt sei sie nämlich schon gewesen, so die Model-Schönheit.