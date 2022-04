„Eternal Thread“: Zurück für die Zukunft

Als Agent, der die „Korruption im Zeitstrom“ beheben soll, werden Gamer in „Eternal Threads“ im Mai 2015 in den Norden Englands geschickt, wo sechs Menschen bei einem Hausbrand ums Leben gekommen sind. Da sich das Feuer nicht einfach stoppen lässt, müssen stattdessen die Entscheidungen der Hausbewohner in der Woche vor dem Brand manipuliert werden, damit alle das Ereignis überleben.