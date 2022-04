Ruhige Sonnenstunden auf der Tiefenseealpe

Am Muttersberg angekommen, führt die Strecke weiter bis zum Tiefenseesattel. Hier ist das Klima merklich rauer. Der Frühling ist im Gebirge noch nicht so weit fortgeschritten wie in den Tallagen. Die kühlen Temperaturen der vergangenen Tage haben dafür gesorgt, dass sich kompakte Schneefelder stellenweise noch sehr hartnäckig halten. Huflattiche, deren Blüte sich in den niederen Lagen bereits dem Ende zuneigt, blühen hier noch in großer Zahl. Sie gehören zu den ersten Blumen des Jahres, oft recken sie bereits im Februar ihre gelben Blütenköpfe Richtung Sonne. Somit ist die Pflanze eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten, dazu zählen auch einige gefährdete Schmetterlingsarten. Der Huflattich besiedelt mit Vorliebe trocken-warme Standorte mit durchlässigen Böden. Deshalb ist er im sonnenverwöhnten Gebiet des Muttersbergs so häufig.