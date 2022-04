Heller Impuls für die Wirtschaft im Landessüden

20 Millionen für Expansion

Schwerpunkt ist die Herstellung von Arbeits- und Hauptscheinwerfern sowie Leuchten. Kräftig investiert wird in den Neubau eines Werkzeuglagers und einer Logistikhalle. Darüber hinaus liegt der Plan auf dem Tisch, den Maschinenpark zu erneuern und zu erweitern. 20 Millionen Euro sollen in den nächsten vier Jahren in die Expansion fließen.