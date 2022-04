Teamchefs: Eigene Propheten stehen hoch im Kurs

Nur Belgien tanzt aus der Reihe

Zumindest bei den Top-Nationen ist der Prophet aus dem eigenen Land aber am meisten wert (siehe Statistik gereiht nach der Weltrangliste). Einzig Belgien vertraut mit dem Spanier Roberto Martínez auf einen „Legionär“, der mit De Bruyne, Lukaku und Co. - ohnehin die meisten in der Premier League aktiv - Englisch spricht.