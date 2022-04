Paris SG nach 3:0-Sieg in Angers vor Meistertitel

Die Pariser Startruppe gewann am Mittwochabend in der Ligue 1 in Angers durch Tore von Kylian Mbappe (28.), Sergio Ramos (45.+2) und Marquinhos (77.) mit 3:0 und braucht damit aus den restlichen fünf Partien nur mehr einen Zähler, um die Meisterschaft zu fixieren.