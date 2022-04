Platznot! Firmen bieten Büros als Schulklassen an

Schon 2000 Kinder aus der Ukraine bekamen einen Platz an einer Wiener Schule. „Rund 500 kommen weiterhin wöchentlich in der Stadt an“, weiß Bildungsdirektor Heinrich Himmer, dass noch kein Ende der Flüchtlingsbewegung in Sicht ist. Die Hälfte der Schüler aus dem Kriegsgebiet wurde in bestehende Klassen integriert - für alle weiteren wurden eigene „Neu-in-Wien-Klassen“ eingerichtet.