Erst Pfefferspray „beruhigte“ rabiaten Alko-Lenker

Mehr als zwei Promille

Nach etwa fünf Minuten hielt er letztendlich doch auf einer Gemeindestraße in Gschwandt an. Der Alkovortest beim 25-jährigen Lenker aus dem Bezirk Gmunden ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb er zu einem Alkomattest aufgefordert wurde. Nach der entsprechenden Belehrung zündete sich der Mann jedoch eine Zigarette an und verweigerte somit den Alkomattest. Als er darüber in Kenntnis gesetzt wurde begann er zunehmend aggressiver zu werden, schrie laut herum und gestikulierte wild mit den Armen.