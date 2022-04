New Orleans Pelicans überraschen gegen Phoenix

Den New Orleans Pelicans ist im Play-off der NBA eine Überraschung gelungen. Das Basketball-Team aus dem US-Südstaat Louisiana, das sich erst im letzten Abdruck gegen Jakob Pöltls San Antonio Spurs qualifiziert hatte, gewann am Dienstag die zweite Erstrunden-Partie beim großen Favorit Phoenix Suns mit 125:114 und stellte in der „best of seven“-Serie auf 1:1. Überragender Mann war Brandon Ingram, der mit 37 Punkten, 11 Rebounds und neun Assists glänzte.