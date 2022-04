NBA: Philadelphia, Golden State und Dallas siegen

Die Philadelphia 76ers (Eastern Conference) und die Golden State Warriors (Western Conference) sind am Montag in der ersten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA) mit 2:0 in Führung gegangen. Die 76ers besiegten die ersatzgeschwächten Toronto Raptors mit 112:97, während die Warriors gegen die Denver Nuggets mit 126:106 triumphierten. Die Dallas Mavericks glichen die „best of seven“-Serie gegen Utah Jazz mit 110:104 aus.