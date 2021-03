Vom Unternehmensberater zum Bio-Landwirt

„Kehre nicht zurück in mein altes Leben“

Binnen eines Jahres kann Nussbaumer nun 140 verschiedene Gemüsesorten anbieten. „Eigentlich raten einem alle davon ab, gleich so viel Verschiedenes anzubauen. Aber es macht uns einfach so viel Freude“, schmunzelt Nussbaumer. Eines steht für den passionierten Neo-Landwirt schon jetzt fest: „Das ist ein Riesenabenteuer. In meinen alten Job als Berater kehre ich nicht wieder zurück.“