„Iron-Max“ braucht einen langen Atem

„Der Saisonauftakt in Riccione geht sich nicht aus. Lanzarote hoffentlich schon, aber wenn, dann nicht in der gewünschten Form“, so die bittere Erkenntnis des Omni Biotic Powerteam-Athleten, dessen Beschwerden im Fuß im Februar das erste Mal auftraten. Seitdem sei es ein ständiges mühsames Abtasten gewesen, gesteht Hammerle, der bis zum Auftreten der Probleme bereits früh in der Vorbereitung in einer bestechenden Form war.